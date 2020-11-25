«Это слухи, мы не комментируем слухи. Очень жаль, что это дает «Украинская правда» со ссылкой на слухи. И отмечает почему-то одного министра, не говоря о других. Министр работает, нужно много работать — сами видите, какая ситуация в стране», — отметила Герасимова.
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник в Кабмине сообщила, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначить действующего главу «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.
Ранее в Раде заявляли, что министр инфраструктуры Владислав Криклий должен уйти в отставку из-за скандала с тестом на коронавирус перед встречей с премьер-министром Казахстана.