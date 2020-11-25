Светлана Тихановская и ее штаб концентрируют свои силы в борьбе не с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а с Россией. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Фактор Байдена: как изменятся американо-белорусские отношения © Скриншот из видео Украина.ру Джо Байдена.

«Мы должны понимать, что, говоря о Белоруссии, демократы будут иметь в виду Россию. Говоря о Лукашенко, они за ним будут видеть Путина. Это будет попытка использовать Белоруссию как инструмент давления на Россию», — указал Суздальцев.

Что касается самого Лукашенко, добавил политолог, то он попытается воспользоваться противоречиями между Россией и демократами, которые попытаются отомстить Москве, якобы укравшей у них победу на выборах 2016 года.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.