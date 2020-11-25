По его словам, представителей ОБСЕ не пустили на выборы в США. Кроме того, демократы не позволили наблюдателям от Республиканской партии следить за подсчетом голосов в некоторых штатах.
«Не в порядке критики большого государства. Но ведь если нас критикуют, то почему же у себя такие беспорядки? Двойные стандарты тоже есть. Долбали целый месяц Беларусь. То же самое происходило в то же самое время в Болгарии, но почему-то мы не слышали нигде об этом. Поэтому мы тоже можем провести воспитательную роль как государство. Я думаю, поддерживающих меня стран очень много», — сказал Назарбаев.
В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.
В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.
В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.