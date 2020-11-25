Критикуя Казахстан за неразвитость демократических институтов, Запад применяет двойные стандарты. Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев 25 ноября на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), предает Sputnik Казахстан

Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

«Не в порядке критики большого государства. Но ведь если нас критикуют, то почему же у себя такие беспорядки? Двойные стандарты тоже есть. Долбали целый месяц Беларусь. То же самое происходило в то же самое время в Болгарии, но почему-то мы не слышали нигде об этом. Поэтому мы тоже можем провести воспитательную роль как государство. Я думаю, поддерживающих меня стран очень много», — сказал Назарбаев.

В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента.

В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия.

В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.