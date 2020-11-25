Белорусские протестующие, не достигая своих целей, становятся более раздраженными и могут принимать необдуманные решения, в том числе агрессивного характера, считает белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Протестующие, не достигая своих целей, становятся более раздражёнными, нервными, многие впадают в депрессию, плюс погода становится дождливой, и на фоне всего этого люди могут принимать необдуманные решения, в том числе и агрессивного характера. Многие из участников протеста уже переходили красную черту, когда отбивали «своих» у силовиков. Насилию в первую очередь будут подвергаться силовики, но им защитить самих себя проще», — сказал эксперт.

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«У этих категорий госслужащих нет средств защиты, и они в зоне риска. Благодаря специализированным телеграм-каналам личные данные сотен госслужащих и силовиков находятся в открытом доступе», — заключил Груздев.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.