Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская была отправлена в Литву главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем по предварительному согласованию. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Но Литва и Польша категорически не принимают эту политику. Для них вопрос белорусского вектора играет колоссальную роль. Они мнят себя демократизаторами Центральной Европы. И, получив к себе Тихановскую, они действительно пытались сделать из нее Гуайдо», — пояснил Суздальцев.

В результате, добавил политолог, Тихановская превратилась в переходящее знамя, но достаточную сумму на белорусские протесты она собрать так и не смогла.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.