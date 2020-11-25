«Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕЭК, прошедшем в понедельник. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года», — цитирует агентство Малкину.
В октябре она рассказала об инициативе властей Белоруссии о проведении Евразийского экономического форума очно во второй половине декабря в Минске.
Международная организация региональной экономической интеграции ЕАЭС работает с 2015 года.
В ее состав входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.
Молдавия присоединилась к ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в мае 2018 года.
Узбекистан заявил о заинтересованности получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.