Форум Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске, запланированный на вторую половину декабря, отменили, рассказала помощница главы коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. Ее слова приводит «Интерфакс» 25 ноября

«Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕЭК, прошедшем в понедельник. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года», — цитирует агентство Малкину.

ЕАЭС на карантине. Партнёры по евразийской интеграции самоизолировались © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Международная организация региональной экономической интеграции ЕАЭС работает с 2015 года.

В ее состав входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.

Молдавия присоединилась к ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в мае 2018 года.

Узбекистан заявил о заинтересованности получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.