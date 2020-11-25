На многовекторность Белоруссии повлияет то, кто победит на президентских выборах в США, уверен белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«От того, кто всё-таки станет президентом США — Байден или Трамп, зависит, насколько быстро будет происходить интеграция. Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции. Либералы по всему миру настроены крайне негативно к Лукашенко, в отличие от консерваторов в лице Трампа. Либералы во главе с Демократической партией будут додавливать Лукашенко и пропагандировать идею нейтрального статуса Беларуси», — сказал эксперт.

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.