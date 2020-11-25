«От того, кто всё-таки станет президентом США — Байден или Трамп, зависит, насколько быстро будет происходить интеграция. Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции. Либералы по всему миру настроены крайне негативно к Лукашенко, в отличие от консерваторов в лице Трампа. Либералы во главе с Демократической партией будут додавливать Лукашенко и пропагандировать идею нейтрального статуса Беларуси», — сказал эксперт.
На какие-то политические реформы протестующие Лукашенко уже подтолкнули, отметил Груздев, их глубина будет понятна ближе к середине января, перед Всебелорусским народным собранием.
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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.