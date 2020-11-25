В Белоруссии задержали корреспондента польского телеканала «Белсат» Игоря Ильяша. Об этом 25 ноября сообщили в Telegram телеканала

Белорусский эксперт сказал, когда Донбасс станет частью Союзного государства © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Местонахождение Ильяша было неизвестно с вечера 24 ноября, когда он не пришел на запланированную встречу с коллегами.

Позже брат журналиста нашел в его квартире протокол изъятия компьютера и других вещей — при этом в нем не были указаны причины изъятия.

Почему был задержан Ильяш, пока неясно.

В середине ноября была задержана жена Ильяша, журналистка Екатерина Андреева. На нее завели уголовное дело по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок — за ведение прямой трансляции с протестной акции. Правозащитный центр «Весна» назвал Андрееву политзаключенной.

Ильяш и Андреева издали книгу «Белорусский Донбасс» — исследование роли белорусов и Беларуси в донбасской войне.