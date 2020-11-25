Ранее Ткаченко предложил в связи с пандемией COVID-19 отказаться на рубеже 2020-2021 годов от массовых мероприятий и встретить рождественские и новогодние праздники в режиме онлайн. Кроме того, он заявил о возможности запланировать на это время двухнедельный локдаун.
Министр подчеркнул, что данная инициатива является его личной точкой зрения. По его словам, он решил выступить с ней, поскольку в обществе возникла дискуссия о карантине выходного дня. Тогда некоторые противники такой формы карантина высказывались за введение на Украине на несколько недель полного локдауна.
«Я не похититель Рождества… В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания», — пояснил Ткаченко.
Он добавил, что бизнесу, креативной индустрии и сфере культуры необходимо дать возможность спрогнозировать свои убытки и действия на случай ввода правительством дополнительных ограничений на работу.
При этом ситуация с распространением коронавируса на Украине ухудшается. За прошедшие сутки подтвердили 13 882 новых случая COVID-19.
С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.