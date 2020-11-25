Отсутствие у Запада четкого плана по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко можно объяснить тем, что США и Евросоюз устраивает его политика многовекторности. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Во время грузино-югоосетинской войны Лукашенко по сути оказался на стороне Грузии. Он не признал суверенитет Абхазии/Южной Осетии. При президентстве Порошенко сложились добрые отношения между Минском и Киевом. Он поддерживает топливом украинскую армию. Это как-то сглаживало неприятие Лукашенко Западом и Вашингтоном. Да, он вроде бы плохой, но нас он пока устраивает», — указал Суздальцев.

Кроме того, добавил политолог, в отличие от Лукашенко, ни один президент мира не позволяет себе резких выпадов в адрес российского руководства и российского народа, и на Западе это оценивалось очень позитивно, так как это свидетельствовало о слабости интеграции.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.