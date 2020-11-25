Исследователи с кафедры технологий переработки сельхозпродукции Херсонского государственного аграрно-экономического университета заметили, что солома, смешанная с мицелием вешенки, за месяц стала очень твердой.
«Просто измельченная солома с шелухой подсолнечника, которая была заражена мицелием вешенки. Можно резать, можно пилить, можно разминать и использовать как наполнитель», — рассказал доцент кафедры Игорь Чернышев.
Ученые уже создали из полученного материала несколько вещей: вазон, абажур, кружку для пива.
Для этого специальную смесь, зараженную грибом, выложили в формы, дали развиться мицелию, а после этого размножение грибов искусственно прекратили.
«Все, что необходимо для быта, можно из этого материала делать. Природа сама создает такие предметы, мы только их формируем», — подчеркнул доцент кафедры технологий переработки сельхозпродукции ХГАУ Максим Левченко.
Название новому материалу пока не придумали. Технологию запатентовали как способ использования сельскохозяйственных отходов. Утверждают, что изобретение экологическое.
Патент с технологией создания грибного полимера уже выложили в открытый доступ в интернет, чтобы эту идею развивали все желающие.