В Херсоне ученые научились делать пластик из грибов. Об этом 25 ноября сообщает ТСН

Людей могут начать хоронить в гробах из грибов © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Просто измельченная солома с шелухой подсолнечника, которая была заражена мицелием вешенки. Можно резать, можно пилить, можно разминать и использовать как наполнитель», — рассказал доцент кафедры Игорь Чернышев.

Ученые уже создали из полученного материала несколько вещей: вазон, абажур, кружку для пива.

Для этого специальную смесь, зараженную грибом, выложили в формы, дали развиться мицелию, а после этого размножение грибов искусственно прекратили.

«Все, что необходимо для быта, можно из этого материала делать. Природа сама создает такие предметы, мы только их формируем», — подчеркнул доцент кафедры технологий переработки сельхозпродукции ХГАУ Максим Левченко.

Название новому материалу пока не придумали. Технологию запатентовали как способ использования сельскохозяйственных отходов. Утверждают, что изобретение экологическое.

Патент с технологией создания грибного полимера уже выложили в открытый доступ в интернет, чтобы эту идею развивали все желающие.