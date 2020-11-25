Власти Азербайджана намерены восстановить курортную зону «Истису» в Кельбаджарском районе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации 25 ноября, передает РИА Новости

Гюльнара Мамедзаде: В Нагорном Карабахе нет религиозного конфликта © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Алиева, в регионе, богатом природными ресурсами, будет развиваться в том числе сельское хозяйство.

«В советское время в Кяльбаджаре производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона… Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города — не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется», — сказал азербайджанский лидер.

Кельбаджарский район должен был перейти Азербайджану еще 15 ноября, однако по просьбе Еревана вывод армянских войск отсрочили до 25 ноября.

Как рассказала в интервью изданию Украина.ру политолог Гюльнара Мамедзаде, после окончания войны основная доминанта для Азербайджана — это экономическое развитие, инновации и социально ориентированная политика.