Азербайджанская армия взяла под контроль Кельбаджарский район, после того как его покинули армянские военные по условиям мирного соглашения лидеров Азербайджана, Армении и России, заключенного 10 ноября.
По словам Алиева, в регионе, богатом природными ресурсами, будет развиваться в том числе сельское хозяйство.
«В советское время в Кяльбаджаре производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона… Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города — не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется», — сказал азербайджанский лидер.
Кельбаджарский район должен был перейти Азербайджану еще 15 ноября, однако по просьбе Еревана вывод армянских войск отсрочили до 25 ноября.
Как рассказала в интервью изданию Украина.ру политолог Гюльнара Мамедзаде, после окончания войны основная доминанта для Азербайджана — это экономическое развитие, инновации и социально ориентированная политика.