По мнению эксперта, протесты будут продолжаться, но меняется тактика как силовиков, так и протестующих.
«Силовики после смерти Романа Бондаренко по договорённости с властями практически полностью остановили метро в столице в прошлое воскресенье и не давали протестующим собираться в одну большую группу, разбивая их на мелкие группки и задерживая на подходах к центру», — сказал Груздев.
Протестующие же, отметил он, теперь собираются во дворах домов и двигаются в центр вместе максимально большими группами.
«Также не разбегаются при виде силовиков, в том числе при применении светошумовых гранат, а поднимают руки вверх и приближаются к силовикам, показывая, что они мирно настроены», — добавил эксперт.
Он отметил, что как минимум до проведения Всебелорусского народного собрания либо до выхода из тюрьмы кого-то из лидеров протеста, что в текущей обстановке маловероятно, протесты будут продолжаться.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.