Протесты в Белоруссии будут продолжаться как минимум до проведения Всебелорусского народного собрания или до выхода из тюрьмы кого-то из лидеров протеста, считает белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, протесты будут продолжаться, но меняется тактика как силовиков, так и протестующих.

«Силовики после смерти Романа Бондаренко по договорённости с властями практически полностью остановили метро в столице в прошлое воскресенье и не давали протестующим собираться в одну большую группу, разбивая их на мелкие группки и задерживая на подходах к центру», — сказал Груздев.

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«Также не разбегаются при виде силовиков, в том числе при применении светошумовых гранат, а поднимают руки вверх и приближаются к силовикам, показывая, что они мирно настроены», — добавил эксперт.

Он отметил, что как минимум до проведения Всебелорусского народного собрания либо до выхода из тюрьмы кого-то из лидеров протеста, что в текущей обстановке маловероятно, протесты будут продолжаться.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.