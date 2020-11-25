Обвинение, выдвинутое бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико – это демонстрация силы и способ показать, кто в стране хозяин, считает белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявили обвинения. В пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии уточнили, что Виктор Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса. Речь о получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

«Скорее, это демонстрация силы и того, кто в стране хозяин. Бабарико был весьма тактичен в своей риторике по отношению к Лукашенко по сравнению с Тихановским. И если мы обобщим опыт экономических дел, то при возмещении нанесённого ущерба в двух- или трёхкратном размере есть хорошие шансы выйти на свободу», — сказал эксперт.

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«Правда, они не занимались политикой. Экономические статьи гораздо лучше, чем статьи, связанные с терроризмом и организацией массовых беспорядков. Скорее, власть оставляет Бабарико шанс для реабилитации и возможного выхода на свободу», — заключил Груздев.

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