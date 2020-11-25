Пастух получил ранение 24 ноября на окраине поселка Сарата.
«Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы», — сообщили в пресс-службе полиции.
Позднее в ходе проверки было установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме.
Взрывоопасный предмет спрятал в транспортном средстве фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел несколько дней назад в поле.
Сведения по факту взрыва были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.