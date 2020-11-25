В Одесской области юноша, пасший скот, получил осколочные ранения, когда у него в руках взорвалась граната, найденная поблизости. Об инциденте сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области 24 ноября

Пастух получил ранение 24 ноября на окраине поселка Сарата.

«Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы», — сообщили в пресс-службе полиции.

Причиной взрыва на территории больницы во Львове стала ручная граната — полиция © Нацполиция Львовской области установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме.

Взрывоопасный предмет спрятал в транспортном средстве фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел несколько дней назад в поле.

Сведения по факту взрыва были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.