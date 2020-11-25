Отношения между Минском и Вашингтоном сложные, многоуровневые, напоминают связь между крупной державой и лимитрофным государством. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, который находится на рубеже между западным миром и российской цивилизацией, олицетворяет влияние Москвы на постсоветском пространстве.

«Лукашенко подвергается критике. Но мы должны понимать, что, подвергая его критике, наши западные партнеры подвергают критике заодно и нас. И, к сожалению, Александр Григорьевич дает немало поводов для этого», — указал Суздальцев.

При этом нужно понимать, что Лукашенко не является проблемой для Запада, о чем свидетельствуют последние три месяца белорусского кризиса, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.