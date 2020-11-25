«Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Как уточняется, в Степанакерт летят врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медпомощь местным жителям.
Медики отправились на двух самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации из аэропорта Хабаровск-Новый.
Всего в Нагорный Карабах отправятся 122 военных медика, 54 автомобиля и 66 тонн медикаментов и прочих материалов.