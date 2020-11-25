Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщает РИА Новости 25 ноября со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ

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