Офис президента Украины заявил о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом 25 ноября сообщает «Цензор НЕТ»

Глава совета Андрей Овсиенко в комментарии изданию рассказал, что эта процедура четко определена законом «О Высшем совете правосудия» и законом «О судоустройстве и статусе судей». При этом он отметил, что на данный момент из Офиса президента никаких документов или запросов не поступало.

Окружной админсуд Киева не принял иск против «опроса Зеленского» © Украинская правда

«На прошлой неделе (16-22 ноября. — Ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации», — объяснил замглавы Офиса Андрей Смирнов.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.