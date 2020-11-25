Глава совета Андрей Овсиенко в комментарии изданию рассказал, что эта процедура четко определена законом «О Высшем совете правосудия» и законом «О судоустройстве и статусе судей». При этом он отметил, что на данный момент из Офиса президента никаких документов или запросов не поступало.

Окружной админсуд Киева не принял иск против «опроса Зеленского»
Окружной админсуд Киева не принял иск против «опроса Зеленского»
© Украинская правда
Отмечается, что Офис Зеленского удивился заявлению и заверил, что письмо было отправлено.

«На прошлой неделе (16-22 ноября. — Ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации», — объяснил замглавы Офиса Андрей Смирнов.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.