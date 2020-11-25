Если говорить о перспективах многовекторной политики Минска, нужно учесть, что белорусскую власть серьезно поджимает время. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Лизан: многовекторность по-белорусски — шизофрения или расчетливая политика?

«Проблема в том, что непонятно, что сильнее: инерция мышления у Александра Григорьевича, который привык к определенной геополитической реальности, которая изменилась, или же количество проблем в белорусской экономике и обществе, которые быстро нарастают», — указал Лизан.

Политолог добавил, что эти проблемы увеличивает сама белорусская власть, поскольку она занимается исключительно силовым подавлением протестов, понимая, что Россия остается гарантией ее суверенитета.

Поэтому пока непонятно, удастся ли Белоруссии отказаться от многовекторности, прежде чем будет исчерпан запас прочности в обществе и в экономике.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.