Дом, выбранный художниками, находится возле станции метро «Харьковская». Он относится к новому строящемуся жилому комплексу.

Мурал называется «Материнство», художники посвятили свою работу семейным ценностям.

На Украине появился новый самый большой мурал на промышленном объекте
На Украине появился новый самый большой мурал на промышленном объекте
© commons.wikimedia/Vladimir Gook

«Мы преодолели новый барьер — 25 этажей! На это потребовалось 24 дня. Порой приходилось работать в экстремальных условиях, на сильном ветру или при фонарях… На исполнение проекта нам с Юлией Мастерс понадобилось почти 300 человеко-часов и 343 литра лака и краски», — отметил Пастушак.

При этом общая площадь росписи — 1155 кв. м. Сообщается, что это самый высокий мурал в Европе.

Ранее, в 2019 году, на улице Зои Космодемьянской в Киеве открыли мурал с портретом националиста, главы Директории Украинской народной республики Симона Петлюры.