Художники Владимир Пастушак и Юлия Мастерс нанесли на стену 25-этажного дома в Киеве роспись высотой 78 м. Об этом сообщает издание journalist.today 25 ноября

Дом, выбранный художниками, находится возле станции метро «Харьковская». Он относится к новому строящемуся жилому комплексу.

Мурал называется «Материнство», художники посвятили свою работу семейным ценностям. На Украине появился новый самый большой мурал на промышленном объекте © commons.wikimedia/Vladimir Gook

«Мы преодолели новый барьер — 25 этажей! На это потребовалось 24 дня. Порой приходилось работать в экстремальных условиях, на сильном ветру или при фонарях… На исполнение проекта нам с Юлией Мастерс понадобилось почти 300 человеко-часов и 343 литра лака и краски», — отметил Пастушак.

При этом общая площадь росписи — 1155 кв. м. Сообщается, что это самый высокий мурал в Европе.

Ранее, в 2019 году, на улице Зои Космодемьянской в Киеве открыли мурал с портретом националиста, главы Директории Украинской народной республики Симона Петлюры.