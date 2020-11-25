Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия могут отправить в отставку и назначить на его должность действующего председателя «Укравтодора» Александра Кубракова. Об этом 25 ноября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники

Мина под Зеленского: экс-министр финансов вскрывает коррупционные схемы в президентской программе © скриншот видео "5 канал" Кирилл Тимошенко. Таким образом, по данным издания, он пытается участвовать в переформатировании Кабмина, хотя его направлением ответственности в Офисе президента является региональная политика.

«Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу "Укравтодора" Кубракова», — заявил изданию один из информированных членов правительства.

Ранее Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского не допустили на встречу с премьер-министром Республики Аскаром Маминым из-за фальшивой справки о прохождении теста на COVID-19.

По данным информатора из Комитета нацбезопасности Казахстана, поддельные справки выявила служба безопасности премьер-министра Мамина. По мнению украинских журналистов, инцидент должен стать поводом для отставки проштрафившихся чиновников.