Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По сравнению с предыдущими сутками в стране зафиксировали больше на 1595 случаев COVID-19.

Чаще всего люди заболевают в Днепропетровской (+1255), Запорожской (+1086) областях, Киеве (+980), Одесской (+976) и Киевской (+961) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

 