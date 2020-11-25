За прошедшие сутки на Украине подтвердили 13 882 новых случая коронавируса. Об этом 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Чаще всего люди заболевают в Днепропетровской (+1255), Запорожской (+1086) областях, Киеве (+980), Одесской (+976) и Киевской (+961) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.