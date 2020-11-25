Ранее Армянская апостольская церковь (ААЦ) сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в Шуше после того, как город перешел под контроль азербайджанской армии.
По словам Мамедзаде, в Азербайджане находится огромное количество христианских и мусульманских святынь, иудейских синагог и католических храмов, а в центре Баку есть армянская церковь. Кроме того, Азербайджан уже дважды принимал саммит религиозных лидеров.
«Разве мог такой саммит проходить в стране, в которой проявляется подобное неуважение?… Если будут представлены доказательства (надругательства над христианскими святынями), то будет расследование и виновных накажут. Но мы абсолютно уверены, что это очередной фейк, чтобы вызвать мусульманско-христианские столкновения и придать этой войне религиозный характер», — рассказала собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Президент Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан будет сохранять христианские храмы в Карабахе, объявив их достоянием республики.