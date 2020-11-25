Племянница одной из умерших Екатерина Розвеева была шокирована, увидев на опознании труп другой женщины.
«Эта женщина старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольной после двух химий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать», — рассказала она.
Выяснилось, что тело ее родственницы передали другой семье. Там ошибку не заметили и успели оплакать и кремировать незнакомку.
Причиной путаницы стало то, что в один день в пансионате скончались две женщины с одинаковой фамилией и якобы одинаковым диагнозом.
В итоге Розвеева объяснила другой семье ситуацию и договорилась, что ей отдадут прах тети, а она отдаст им труп их родственницы. В ритуальной службе ей выплатили компенсацию за моральный ущерб.