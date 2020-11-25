В одном из моргов Киева работники ритуальной службы перепутали тела двух скончавшихся однофамилиц. Об этом сообщили в сюжете ТСН 24 ноября

Племянница одной из умерших Екатерина Розвеева была шокирована, увидев на опознании труп другой женщины.

«Эта женщина старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольной после двух химий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать», — рассказала она.

Тело бывшего атошника на два года застряло в морге © Árni F. Sigurðsson / flickr

Причиной путаницы стало то, что в один день в пансионате скончались две женщины с одинаковой фамилией и якобы одинаковым диагнозом.

В итоге Розвеева объяснила другой семье ситуацию и договорилась, что ей отдадут прах тети, а она отдаст им труп их родственницы. В ритуальной службе ей выплатили компенсацию за моральный ущерб.