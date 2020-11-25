Причем две установки M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) были всего на несколько часов переброшены с авиабазы Рамштайн в Германии и сразу же после стрельб отбыли обратно.
«Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И она хочет, чтобы россияне это знали», — отмечает Forbes.
По версии издания, стрельбы были «явным посланием для Москвы».
«Кстати, россияне, скорее всего, прекрасно знают об этом. И даже делают соответствующие выводы», — утверждают журналисты Украина.ру.
Накануне противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» под угрозой тарана выдворил из российских территориальных вод американский эсминец «Джон Маккейн». Инцидент произошел у берегов Приморского края.