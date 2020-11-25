Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 25 ноября в своем Twitter положительно оценил прогноз главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили относительно Украины

Саакашвили предрек неизбежную катастрофу экономике Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Член Совфеда отметил, что такое положение дел на Украине стало следствием разрыва торгово-экономических связей с Россией, провала политики евроинтеграции и отсутствия иностранных инвестиций.

Саакашвили трезво оценил положение на Украине, заявив что ее экономика движется к неизбежной катастрофе. Но забыл назвать причины: разрыв торгово-эконом. связей с Россией; провал политики евроинтеграции; отсутствие иностр. инвестиций. Украина живет на подачки,власти бездействуют. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 24, 2020

Накануне экс-президент Грузии заявил, что Украину ждет экономическая катастрофа, а уже со следующего года страна столкнется с проблемой социальных выплат. При этом очередного транша от МВФ Киеву хватит только на несколько месяцев. В этой связи Саакашвили призвал украинские власти срочно заняться спасением национальной экономики.