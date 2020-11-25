Саакашвили предрек неизбежную катастрофу экономике Украины
Саакашвили предрек неизбежную катастрофу экономике Украины
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«Саакашвили трезво оценил положение на Украине, заявив что ее экономика движется к неизбежной катастрофе», — написал сенатор.

Член Совфеда отметил, что такое положение дел на Украине стало следствием разрыва торгово-экономических связей с Россией, провала политики евроинтеграции и отсутствия иностранных инвестиций.

Накануне экс-президент Грузии заявил, что Украину ждет экономическая катастрофа, а уже со следующего года страна столкнется с проблемой социальных выплат. При этом очередного транша от МВФ Киеву хватит только на несколько месяцев. В этой связи Саакашвили призвал украинские власти срочно заняться спасением национальной экономики.