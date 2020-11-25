Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал самые распространенные заблуждения, касающиеся приема антибиотиков. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram 24 ноября

«При вирусных инфекциях антибиотики не действуют, не помогают и не улучшают ничего, кроме материального благополучия производителей и продавцов антибактериальных средств!», — заверил Комаровский.

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Он напомнил также, что антибиотики не обладают профилактическим действием, поэтому пить их «впрок» бессмысленно, мифом является и информация о том, что эти препараты бывают «сильные» и «слабые». Тут врач пояснил, что классы, присвоенные отдельным антибиотикам, свидетельствуют не об их силе, а о том, на какие именно микробы они воздействуют.

«Уже из каждого утюга эта информация. И все равно есть люди занимающиеся мракобесием!», «Проблема в том, что врачи назначают по 2 антибиотика одновременно. Имея клинический анализ крови, по которому можно увидеть, что бактериальной инфекции нет», «У нас в городе без разбора всем дают антибиотик, даже без анализа крови и мазка на корону», — ответили врачу подписчики.