Внучка певицы Софии Ротару Софья Евдокименко в разгар пандемии отправилась на отдых в Мексику, откуда поделилась с подписчиками первой пляжной фотографией у себя в Instagram 24 ноября

Ситуация обостряется: у Софии Ротару начались большие проблемы © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Небо сверху, песок снизу», — прокомментировала она фото из отпуска.

На снимке девушка купается в море в «золотом» купальнике, подчеркивающем изящную фигуру, что вызвало недоумение отдельных поклонников.

«Блин, какие же у вас все в семье тощие! Вас не кормят что ли? Кожа и кости. Соня! Надо кушать!», — написала одна из подписчиц.

По информации СМИ София Евдокименко уже определилась с будущим супругом. Ее избранником стал предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жданов. Известно, что бизнесмен входит в «топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий» по версии Forbes.