Живет внучка звездной бабушки в Нью-Йорке, там девушка учится и работает моделью. И несмотря на ограничительные меры, введенные во многих странах мира в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, Евдокименко отправилась отдохнуть в Мексику.
«Небо сверху, песок снизу», — прокомментировала она фото из отпуска.
На снимке девушка купается в море в «золотом» купальнике, подчеркивающем изящную фигуру, что вызвало недоумение отдельных поклонников.
«Блин, какие же у вас все в семье тощие! Вас не кормят что ли? Кожа и кости. Соня! Надо кушать!», — написала одна из подписчиц.
По информации СМИ София Евдокименко уже определилась с будущим супругом. Ее избранником стал предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жданов. Известно, что бизнесмен входит в «топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий» по версии Forbes.