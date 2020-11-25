Политика многовекторности, которую последние 20 лет проводит Белоруссия, была гарантом ее независимости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель Octagon.media Александр Колесников

Белорусский эксперт объяснил, почему Лукашенко больше нет смысла лгать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко продержаться так долго во главе государства.

Из плюсов этой политики было то, что ряд отраслей промышленности и сельское хозяйство работали и на Восток, и на Запад, и дальнее зарубежье.

Наращивая производство, Белоруссия пыталась находить себе политических друзей, потому что Россия не могла потребить столько продуктов, которые производились на территории республики.

«Поэтому многовекторность следует понимать как неизбежность для страны в центре Европы, которая должна торговать и с Западом, и с Востоком. Тем не менее в 2020 году эта политика претерпела существенные ограничения и, лучше сказать, заржавела. Это связано с внешним давлением на Белоруссию. То есть маленькая страна должна пристраиваться к кризисным явлениям в экономике. Все это привело к тому, что Белоруссия будет больше ориентироваться на дружбу с Россией», — объяснил эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.