Президент США Дональд Трамп во вторник принял участие в традиционной церемонии «помилования» индеек накануне Дня благодарения, который в этом году приходится на 26 ноября. Её транслировал телеканал NBC News

В День благодарения индейке повезёт больше, чем Трампу © REUTERS, Tom Brenner | REUTERS, Tom Brenner | Перейти в фотобанк

«Корн, я дарую тебе полное помилование», — обратился к одной из индеек Трамп.

Корн и Коб были привезены в Вашингтон специально для этой церемонии из города Уолкот, расположенного в штате Айова. До мероприятия индейки жили в отеле Willard Intercontinental Hotel. В прошлом году в церемонии участвовали индейки по имени Брэд (Хлеб) и Баттер (Масло)

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.