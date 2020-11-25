Глава государства пожелал долгих лет жизни индейкам по кличкам Корн (Кукуруза) и Коб (Початок).
«Корн, я дарую тебе полное помилование», — обратился к одной из индеек Трамп.
Корн и Коб были привезены в Вашингтон специально для этой церемонии из города Уолкот, расположенного в штате Айова. До мероприятия индейки жили в отеле Willard Intercontinental Hotel. В прошлом году в церемонии участвовали индейки по имени Брэд (Хлеб) и Баттер (Масло)
Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.