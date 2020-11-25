Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден провозгласил возвращение Америки. Его слова 24 ноября передает Reuters

«Больше идеализма»: Затулин рассказал, чем Байден займется на посту президента © REUTERS, Tom Brenner

Политик также рассказал о грядущих изменениях в американской внешней политике. Он намерен отказаться от односторонней программы «Америка прежде всего». После ухода Трампа с поста президента страна вернется к многостороннему подходу в международных отношениях.

Кроме того, кандидат на пост спецпосланника по проблемам климата Джон Керри объявил, что администрация Байдена пересмотрит договоренности в области борьбы с изменением климата. В частности, США планируют вернуться к Парижскому соглашению.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.