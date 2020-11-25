В свои дома в Нагорном Карабахе вернулись более 11 тысяч местных жителей, безопасность которых обеспечили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России

Гюльнара Мамедзаде: В Нагорном Карабахе нет религиозного конфликта © РИА Новости, Владимир Трефилов

«С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более одиннадцати тысяч жителей Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

По словам армянского политолога Александра Искандаряна, в Армении находится еще порядка 100 тысяч беженцев из районов, перешедших под контроль Азербайджана.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.

Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командный пункт находится в Степанакерте.