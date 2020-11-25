Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору, горной дороге которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
«С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более одиннадцати тысяч жителей Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.
По словам армянского политолога Александра Искандаряна, в Армении находится еще порядка 100 тысяч беженцев из районов, перешедших под контроль Азербайджана.
10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.
Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командный пункт находится в Степанакерте.