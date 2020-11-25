Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган детально обсудили договоренности российской стороны с Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Об этом 24 ноября сообщили на сайте Кремля

Очередная группа российских миротворцев прибыла в Нагорный Карабах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк рассказал турецкому коллеге о деятельности российских миротворцев. Кроме того, стороны подчеркнули приоритетность решения гуманитарных проблем, таких как возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, а также сохранение религиозных и культурных объектов.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили создание Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

В начале ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.