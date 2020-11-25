Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 человек, которые подозреваются в нападении на автобус под Харьковом в августе этого года. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело)

Суд в Харькове поместил под стражу шестерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«По решению Киевского райсуда Харькова еще шесть харьковских патриотов, а именно Дмитрий Жидченко, Вадим Бурдов, Александр Бондарь, Евгений Коваленко, Богдан Кит, Дмитрий Квитка сегодня были освобождены из СИЗО под круглосуточный домашний арест на 2 месяца», — говорится в материале.

Летом этого года депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами созданного политсилой общественного движения «Патриоты — За жизнь». В нападении Кива обвинял представителей «Национального корпуса».

Четыре человека были госпитализированы. По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела.