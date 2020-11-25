Суд в Харькове поместил под стражу шестерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус
Суд в Харькове поместил под стражу шестерых подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
В отношении девяти фигурантов данного дела этот же суд вынес решения 20 и 23 ноября, они также были отпущены под круглосуточный домашний арест.

«По решению Киевского райсуда Харькова еще шесть харьковских патриотов, а именно Дмитрий Жидченко, Вадим Бурдов, Александр Бондарь, Евгений Коваленко, Богдан Кит, Дмитрий Квитка сегодня были освобождены из СИЗО под круглосуточный домашний арест на 2 месяца», — говорится в материале.

Летом этого года депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами созданного политсилой общественного движения «Патриоты — За жизнь». В нападении Кива обвинял представителей «Национального корпуса».

Четыре человека были госпитализированы. По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела.