Депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский 24 ноября в эфире «112 Украина» предложил выплатить единоразовую материальную помощь всем гражданам Украины, находящимся на ее территории и ввести полный локдаун

«Компенсация коронавируса?»: в Британии хотят заставить Китай выплатить $4 трлн за ущерб от COVID-19 © CC0, Pixabay

По его словам, это самый правильный путь справедливого распределения бюджетных средств и предотвращения распространения инфекции среди населения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Верховную Раду будет подан ряд законодательных инициатив по экономической поддержке бизнеса в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, предлагается одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет из-за усиления карантина.