«Я не понимаю, как можно такому количеству предпринимателей и самозанятых лиц, которое есть сейчас на Украине, так легко, со щелчка выдать эту компенсацию в тех условиях бюрократии и полной импотенции государственной машины, конкретно кабинета министров, в которой мы сейчас находимся. В моем понимании куда правильнее и легче было бы распространить эту компенсацию на всех граждан Украины, введя полный локдаун», — заявил Дубинский.
По его словам, это самый правильный путь справедливого распределения бюджетных средств и предотвращения распространения инфекции среди населения.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Верховную Раду будет подан ряд законодательных инициатив по экономической поддержке бизнеса в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, предлагается одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет из-за усиления карантина.