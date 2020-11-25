«На сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: чуть ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат», — написал Моргунов.
По его словам, несмотря на это город будет украшен праздничной иллюминацией.
За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 647 976 человек, летальных случаев — 11 263.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предлагал ввести двухнедельный локдаун на время новогодних праздников и призвал граждан страны отказаться от посещения массовых мероприятий.