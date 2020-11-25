Власти Винницы не будут ставить в городе новогоднюю елку из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщил мэр Сергей Моргунов в своем Facebook

Праздничный Киев. Как выглядит главная новогодняя елка Украины © Скриншот с видео Украина.ру

По его словам, несмотря на это город будет украшен праздничной иллюминацией.

За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 647 976 человек, летальных случаев — 11 263.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предлагал ввести двухнедельный локдаун на время новогодних праздников и призвал граждан страны отказаться от посещения массовых мероприятий.