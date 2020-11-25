Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году, и за это время, по признанию самих супругов, они уже успели пройти много трудностей, из-за которых даже пришлось обращаться к психологу. Но в итоге семью удалось сохранить, и у них родился сын Михаил.
Сейчас Тодоренко и Топалов участвуют в шоу «Ледниковый период», где, по слухам, певец слишком тесно общается со своей партнершей по льду фигуристкой Еленой Ильиных.
Поклонники снова заговорили о разводе звездной пары, но тут вмешалась сама Ильиных, сказав, что не променяла бы своего супруга, артиста балета Сергея Полунина, ни на кого другого. У пары, кстати, тоже недавно родился сын.