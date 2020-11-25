Поклонники обсуждают, что пара ведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова находится на гране развода, а виной тому большая включенность в работу, написал Hyser 24 ноября

«Он такой самец»: украинская певица шокировала признанием об измене © Цибульская/Инстаграм

Сейчас Тодоренко и Топалов участвуют в шоу «Ледниковый период», где, по слухам, певец слишком тесно общается со своей партнершей по льду фигуристкой Еленой Ильиных.

Поклонники снова заговорили о разводе звездной пары, но тут вмешалась сама Ильиных, сказав, что не променяла бы своего супруга, артиста балета Сергея Полунина, ни на кого другого. У пары, кстати, тоже недавно родился сын.