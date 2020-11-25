В США образовался вакуум власти, который заметен и с мировой арены. Об этом известный венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Таким Трампа ещё никто не видел: президентская гонка в США сделала неожиданный поворот © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

Этим, по его мнению, сумели правильно воспользоваться российские политики во время конфликта в Карабахе.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.