«Какими могут быть последствия? Например, США помогли тем странам, которые окружают Россию. Помогли в своеобразном смысле. Начиная от Прибалтики, от Белоруссии, Украины и до Киргизии — везде все горит или находится в горячем состоянии. И везде можно видеть руку Америки или какое-то желание американских элит так или иначе направить события. В результате все горит, а они уже этим управлять не могут именно по той причине, что у них вакуум власти», — рассказал эксперт.
Этим, по его мнению, сумели правильно воспользоваться российские политики во время конфликта в Карабахе.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.