Вероятный президент США Джо Байден предан идее сдерживания России и поиска врага в лице России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин

«Не Байден и не Трамп»: Кость Бондаренко рассказал, кто будет править США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Он хотел бы убрать всю разбитую посуду из европейской комнаты, которая оказалась разбитой благодаря Дональду Трампу. Чтобы снять эту проблему, какие-то вещи будут пересматриваться… И тут если «Северный поток-2» можно заблокировать, то Байден от этого не откажется. Но если ценой этому будет ухудшение отношений с Германией, то тут могут быть разные варианты. Байден будет уходить от категоричности прагматика Трампа, желавшего продать газ Европе», — считает Затулин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.