В Белоруссии есть четыре силы, претендующие на то, чтобы называться пророссийскими, однако часть из них на данный момент является пролукашенковскими. Об этом один из лидеров белорусского «Гражданского согласия» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Реформаторски настроенные белорусы в большинстве своем за Русский мир © из личного архива Сергея Луща

«Что касается [этой] тройки, то это, скорее, не пророссийские, а пролукашенковские структуры, что далеко не одно и то же. Какой-то серьезный потенциал из них имеет только партия [Сергея] Луща… Но перспективы "Союза" — это очередная провластная управляемая из Администрации президента партия, только с пророссийской риторикой, созданная для привлечения соответствующего электората и демонстрации Кремлю, что сторонники союза есть», — сказал Агафонов.

Что касается «Родины» и «Единого Отечества», то это, по его мнению, скорее, «политические фрики», причем по факту антироссийские, любящие поговорить об «оккупированной» России, в которой правит «компрадорский режим» и для которой лукашенковская Белоруссия должна стать примером для подражания. У них Агафонов никаких серьезных перспектив не видит.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы уже в шестой раз отдали Александру Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%.

Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.