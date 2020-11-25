Среди таких политсил он назвал свою партию, а также «Союз», «Родину» и «Единое Отечество».
«Что касается [этой] тройки, то это, скорее, не пророссийские, а пролукашенковские структуры, что далеко не одно и то же. Какой-то серьезный потенциал из них имеет только партия [Сергея] Луща… Но перспективы "Союза" — это очередная провластная управляемая из Администрации президента партия, только с пророссийской риторикой, созданная для привлечения соответствующего электората и демонстрации Кремлю, что сторонники союза есть», — сказал Агафонов.
Что касается «Родины» и «Единого Отечества», то это, по его мнению, скорее, «политические фрики», причем по факту антироссийские, любящие поговорить об «оккупированной» России, в которой правит «компрадорский режим» и для которой лукашенковская Белоруссия должна стать примером для подражания. У них Агафонов никаких серьезных перспектив не видит.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы уже в шестой раз отдали Александру Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%.
Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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