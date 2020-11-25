Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова заговорил о многовекторности и о намерении сохранить свой пост потому, что ему больше нет смысла врать. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов

«Важно понимать, что последователи Лукашенко в массе своей против перемен. Они надеются, что он сохранит власть в полном объеме. А любые уступки оппозиции Лукашенко считает слабостью. В настоящий момент он не только не идет на переговоры, но и закручивает гайки, фактически создавая полицейское государство», — указал Константинов.

Что касается многовекторности, то, по его мнению, в этом случае тоже сказывается избавление от опасности, поскольку Россия была нужна лишь для того, чтобы создать у оппонентов ощущение сильного союзника за спиной Лукашенко.

Поэтому вновь вспыхнувшие разговоры о братстве — это временный тактический ход, если кто-то на Западе пойдет на уступки режиму, то он опять начнет говорить об «имперском эго России», заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.