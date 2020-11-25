По его словам, сам Байден не будет участвовать в свержении Лукашенко, но поведение последнего дает шанс для продолжения политического кризиса в Белоруссии.
«И, конечно, США будут это использовать и ставить на тех политиков, которые разочаровались в попытках выстроить диалог с Москвой и готовых присягнуть Западу более активно, чем другие», — объяснил Констатин Затулин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.