Если Дональд Трамп спустя рукава боролся с «последним диктатором Европы», то при Джо Байдене будет осуждение Александра Лукашенко по причине попранных прав и свобод. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин

По его словам, сам Байден не будет участвовать в свержении Лукашенко, но поведение последнего дает шанс для продолжения политического кризиса в Белоруссии.

«И, конечно, США будут это использовать и ставить на тех политиков, которые разочаровались в попытках выстроить диалог с Москвой и готовых присягнуть Западу более активно, чем другие», — объяснил Констатин Затулин.

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Артем Агафонов: Взрывы и поджоги автомобилей силовиков в Беларуси обыденное явление © vk.com, Артем Агафонов Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.