Ситуация в США - это не о Дональде Трампе и не о Джо Байдене, а о том, куда катится самое мощное государство мира. Об этом известный венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Джо Байден торопится занять кресло президента США, Дональд Трамп идет в суд © REUTERS, Shannon Stapleton

«Надо смотреть глубже… В мире идет процесс рождения новой эры, эры постиндустриального общества, постиндустриальной цивилизации… И эти изменения происходят прежде всего в Америке как в самой передовой стране… Я думаю, что текущие политические события в США — это проблема не цирковая… Это совсем не смешно… Всем думающим людям нужно очень серьезно относиться к тому, что творится в США», — убежден Кемени.

По его мнению, нужно, чтобы умные люди в США собрали умы со всего мира и показали, что они понимают происходящие в мире процессы и понимают, как ими управлять.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.