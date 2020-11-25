Можно предположить, что Украине Джо Байден будет уделять больше внимания, но тут он попадет в ловушку, в которую попал Трамп в связи с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин

По его словам, Трампа все подозревали в сговоре с Россией. Так и Байдена будут подозревать в связи с историей его сына Хантера. Они будут находить поводы для поиска коррупционных схем — и администрации Байдена, и его личных.

«Думаю, что Байден не заинтересован в продолжении этих обсуждений. Скорее всего, Украина не получит того, что могла бы, как она думала, получить с приходом Байдена. Он будет стараться слегка дистанцироваться от Украины. Хотя общая политика относительно Украины носит стратегический характер. И вряд ли мы увидим со стороны США изменение позиции — признание Крыма или Донбасса. Этого не будет», — считает собеседник издания.

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Помог России: уходящий Трамп напоследок закрыл небо © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.

В сентябре прошлого года сотрудник американской разведки опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Трамп просил своего украинского коллегу расследовать обстоятельства увольнения генпрокурора Шокина, который расследовал коррупционные преступления сына Джо Байдена Хантера, занимавшего руководящий пост в компании Burisma.