Внешняя политика США при Джо Байдене будет отличаться от политики Дональда Трампа своими приоритетами и методами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин

«При Байдене следует ожидать больше идеализма, меньше прагматизма. Поддержка правам человека. Вряд ли Байден будет за то, чтобы не дать осуществиться «Северному потоку-2», но он точно будет за укрепление связей с западноевропейскими союзниками и за укрепление НАТО, к которому Трамп относился прохладно. Байден и стоящие за ним глобалисты», — сказал Затулин.

Александр Шпаковский: Байден попытается включить Белоруссию в «ошейник» вокруг России © РИА Новости, Владимир Трефилов здесь.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.