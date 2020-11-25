«При Байдене следует ожидать больше идеализма, меньше прагматизма. Поддержка правам человека. Вряд ли Байден будет за то, чтобы не дать осуществиться «Северному потоку-2», но он точно будет за укрепление связей с западноевропейскими союзниками и за укрепление НАТО, к которому Трамп относился прохладно. Байден и стоящие за ним глобалисты», — сказал Затулин.

Александр Шпаковский: Байден попытается включить Белоруссию в «ошейник» вокруг России
Александр Шпаковский: Байден попытается включить Белоруссию в «ошейник» вокруг России
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Полностью интервью можно прочитать здесь.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.

 

 

 