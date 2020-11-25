В нынешних условиях Всебелорусское народное собрание (ВНС), обычно не привлекающее к себе внимания, способно стать дополнительным дестабилизирующим фактором. Об этом один из лидеров белорусского «Гражданского согласия» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Заболтать общество не удастся»: Сергей Лущ о транзите власти в Белоруссии © пресс-служба ГИ "Союз" Александром Лукашенко ВНС может пройти 27–28 января. Предполагается, что на нем Лукашенко сообщит, как будет реформирована Конституция страны.

По словам Агафонова, до сих пор Всебелорусское собрание было избирательным «декоративно-пропагандистским форумом», на котором принимались планы на пятилетку и делались программные заявления Лукашенко.

«Однако, если раньше основная часть общества относилась к этим форумам безразлично и даже у оппозиции они особых эмоций не вызывали… сейчас же обстановка в стране дестабилизирована, а Всебелорусское собрание является ключевым инструментом конституционной реформы. В этих условиях тот факт, что уполномоченные непонятно кем лукашенковцы будут, пусть даже номинально, решать, какой должна быть Конституция, способен стать лишь дополнительным дестабилизирующим фактором», — заявил политик.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%.

Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.