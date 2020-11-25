Угрозы оппозиционных партий Грузии отказаться от мандатов в парламенте - это история последних 20 лет, которая никогда ни к чему не приводит. Об этом грузинский политолог Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

ЦИК Грузии обнародовал результаты второго тура парламентских выборов © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Второй способ — это «взять и отказаться», то есть уйти официально, отказавшись от всех парламентских привилегий. Пока что политическая оппозиция не заявляла об отказе, подчеркнул Сихарулидзе.

«Я думаю, они не откажутся потому, что, как ни крути, абсолютно все международные партнеры заявили очень четко и понятно, что бойкот и отказ — это старая история… Впервые за всю историю Грузии Госдепартамент, который занимается грузинскими делами, очень открыто и прямо заявил следующее: «Мы смотрим этот фильм уже последние 20 лет», — отметил политолог.

В субботу, 21 ноября, в Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Выборы состоялись в 17 из 30 мажоритарных округов — там, где кандидаты не смогли в первом туре набрать свыше 50% голосов.

В знак протеста против результатов выборов в первом туре оппозиция сняла своих кандидатов с голосования. При этом фамилии оппозиционных кандидатов остались в бюллетенях — по предварительным данным, они набрали от 5% до 12% голосов.

Кандидаты же от правящей партии «Грузинская мечта» победили во всех 17 мажоритарных округах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.