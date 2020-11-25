По его словам, существуют два способа не войти в парламент. Первый — это просто бойкот, при котором избранные депутаты заявляют о том, что не войдут в парламент, поскольку считают, что он не действителен, но продолжают получать зарплату и финансирование для партии, как это было в 2008 году.
Второй способ — это «взять и отказаться», то есть уйти официально, отказавшись от всех парламентских привилегий. Пока что политическая оппозиция не заявляла об отказе, подчеркнул Сихарулидзе.
«Я думаю, они не откажутся потому, что, как ни крути, абсолютно все международные партнеры заявили очень четко и понятно, что бойкот и отказ — это старая история… Впервые за всю историю Грузии Госдепартамент, который занимается грузинскими делами, очень открыто и прямо заявил следующее: «Мы смотрим этот фильм уже последние 20 лет», — отметил политолог.
В субботу, 21 ноября, в Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Выборы состоялись в 17 из 30 мажоритарных округов — там, где кандидаты не смогли в первом туре набрать свыше 50% голосов.
В знак протеста против результатов выборов в первом туре оппозиция сняла своих кандидатов с голосования. При этом фамилии оппозиционных кандидатов остались в бюллетенях — по предварительным данным, они набрали от 5% до 12% голосов.
Кандидаты же от правящей партии «Грузинская мечта» победили во всех 17 мажоритарных округах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.