Избрав мэром Бориса Филатова, днепряне сделали главой города Геннадия Корбана. Об этом украинский политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

В Днепре выборы мэра прошли с погоней и перестрелкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Борис Филатов. Он набрал 78,75% голосов избирателей, а его соперник Загид Краснов — 18,25%.

По словам Золотарева, хотя в процентах результат Филатова и выглядит впечатляющим, в цифрах это составляет всего лишь чуть более ста тысяч человек. По мнению эксперта, учитывая то, что Филатов вел кампанию нон-стоп в течение пяти лет и тратил ресурсы, сопоставимые с затратами на президентскую кампанию, такой результат считать успешным нельзя.

«Но раз выбрали Филатова, значит, ближайшие пять лет Днепру предстоит жить под властью аборигенов. Поскольку, проголосовав за Филатова, по сути мэром выбрали Геннадия Корбана. В этой связке он ведущий, а Филатов — ведомый. Но это уже проблема днепрян — как и с кем жить», — заявил Золотарев.

Он подчеркнул, что если первая пятилетка Филатова перевела город из разряда лидеров в стабильные «середнячки», то за следующие пять лет у него будет возможность «закрыть гештальт и довести Днепр до дна».

В воскресенье, 22 ноября, на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.

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