«Законопроект призван законодательно вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Мы хотим обязать государственных чиновников, чтобы они по просьбе граждан отвечали на русском языке, в том числе документально», — заявил один из его авторов депутат Богдан Цырдя.
Он напомнил, что в 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.
Авторы законопроекта рассчитывают на поддержку Партии действия и солидарности, которую возглавляет Майя Санду, недавно победившая на президентских выборах. В своей предвыборной речи Санду заявляла, что будет защищать права русскоязычных.