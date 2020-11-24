Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) внесла в парламент страны законопроект о защите русского языка. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщило издание Lenta.ru

«Законопроект призван законодательно вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Мы хотим обязать государственных чиновников, чтобы они по просьбе граждан отвечали на русском языке, в том числе документально», — заявил один из его авторов депутат Богдан Цырдя.

От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Авторы законопроекта рассчитывают на поддержку Партии действия и солидарности, которую возглавляет Майя Санду, недавно победившая на президентских выборах. В своей предвыборной речи Санду заявляла, что будет защищать права русскоязычных.