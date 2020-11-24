Сын кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер в период работы в руководстве украинской газовой компании Burisma тесно общался с Энтони Блинкеном, выдвинутым на днях на пост госсекретаря США, сообщает Fox News 24 ноября

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Записи свидетельствуют о том, что Байден-младший поддерживал связи с Блинкеном в то время, когда он занимал пост в совете директоров украинской компании Burisma, а Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря», — отмечает Fox News.

Согласно документам, Хантер Байден запрашивал встречи с Блинкеном в мае и июле 2015 года «для обсуждения ряда вопросов».

Как уточняется, сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон запросили у Госдепартамента США дополнительную информацию об этих встречах.