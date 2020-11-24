Телеканал ссылается на документы, полученные в Госдепартаменте США в соответствии с Законом о свободе информации.
«Записи свидетельствуют о том, что Байден-младший поддерживал связи с Блинкеном в то время, когда он занимал пост в совете директоров украинской компании Burisma, а Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря», — отмечает Fox News.
Согласно документам, Хантер Байден запрашивал встречи с Блинкеном в мае и июле 2015 года «для обсуждения ряда вопросов».
Как уточняется, сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон запросили у Госдепартамента США дополнительную информацию об этих встречах.